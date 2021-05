Unfall bei Einsatz: Feuerwehrauto steckt in Hausmauer

Zu einem aufsehenerregenden Unfall mit einem Feuerwehr-Lkw ist es in den USA gekommen. In der Großstadt Philadelphia war das Feuerwehrauto unterwegs zu einem Einsatz. Nach einem Verkehrsunfall krachte der Lkw in ein Wohnhaus. Das Feuerwehrauto blieb in der Hausmauer stecken.