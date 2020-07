Unfall mit E-Bike am Vigiljoch

Mittelschwere Verletzungen zugezogen hat sich am Donnerstag ein 61-jähriger Bozner bei einem Radunfall auf dem Vigiljoch oberhalb der Ferienkolonie – zwischen dem Gasthaus „Jocher“ und der Naturnser Alm. R. D. C. war mit seinem E-Bike aus nicht bekannter Ursache gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf zu – besonders im Gesicht. Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und die Bergrettung Lana im AVS kamen dem Mann zu Hilfe. Er wurde in das Meraner Krankenhaus geflogen.