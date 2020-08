Unfallfahrt gefilmt: Motorradfahrer hat riesiges Glück

In diesem Video ist ein Motorradfahrer zu sehen, der am Samstag in Wolkenstein in einer Kurve plötzlich ein stehendes Auto und auf der Gegenfahrbahn einen Bus vor sich hatte, der Gefahr ausweichen wollte, von seinem Gefährt abgeworfen wurde und unter das Heck des Autos rutschte, wo er eingeklemmt stecken blieb. Dass der Lenker sich laut ersten Angaben nur den Unterschenkel gebrochen haben soll, grenzt an ein Wunder. Das Video hat ein anderer Motorradlenker mit der Helmkamera aufgenommen.