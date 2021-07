Unwetter in Deutschland: Tote, Vermisste, eingestürzte Häuser

Durch Unwetter mit starken Regenfällen sind in Deutschland in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Koblenz wurden sie an verschiedenen Orten im Landkreis Ahrweiler gefunden. Es wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Im Eifel-Ort Schuld bei Adenau waren laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag sechs Häuser eingestürzt. Bis zu 70 Menschen werden vermisst.