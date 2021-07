Unwetter in Deutschland: Zahl der Toten auf über 80 gestiegen

Nach den Unwettern in Deutschland ist die Zahl der Toten auf über 80 gestiegen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Rheinland-Pfalz bestätigte am Freitagmorgen, dass die Zahl der Todesopfer in dem Bundesland von 28 auf 50 gestiegen sei. Damit liegt die Zahl der Toten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz insgesamt nun bei mindestens 81, dutzende weitere Menschen werden noch vermisst.