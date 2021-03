Vereinfachung bei Anhängerkupplung und Gasanlage

Durch die Abänderungen des Artikels 78 der Straßenverkehrsordnung (codice stradale) wird in Zukunft bei einigen technischen Änderungen am Fahrzeug keine praktische Abnahme durch die Landesprüfstelle für Fahrzeuge in Bozen mehr notwendig sein. Künftig übernimmt das die Kfz-Werkstätte. Am Dienstag wurden die Neuerungen vorgestellt.