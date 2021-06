Verheerend: Handyvideo mitten aus dem Tornado

Die tschechische Region Mähren ist am Mittwoch von einem verheerenden Tornado heimgesucht worden. „Tornados sind in Europa nicht so selten, vor allem in den Alpenvorländern wie z.B. Bayern oder Po-Ebene“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Prinzipiell muss alles zusammenpassen, dass so ein Tornado wie in Tschechien entsteht: Eine Superzelle, hohe Energie und Luftfeuchtigkeit, sich drehender Wind, dann entwickelt sich ein Tornado und es bildet sich der Schlauch. Der Tornado am Mittwoch war ein selten starker Tornado, schwächere sind relativ häufig.“