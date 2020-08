Extrem: Verona steht nach Unwettern mannshoch unter Wasser

Heftige Unwetter haben am vergangenen Wochenende nicht nur Südtirol heimgesucht, sondern auch Verona. Am Sonntagabend standen im Stadtzentrum mehrere Straßen teils mannshoch unter Wasser, gemischt mit kirschgroßen Hagelkörnern. Straßen haben sich in reißende Bäche verwandelt – apokalyptische Bilder aus der Stadt von Romeo und Julia.