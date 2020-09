Vicenza steht nach heftigen Unwettern unter Wasser

In der Nacht auf Montag sind in der norditalienischen Provinz Vicenza heftige Unwetter niedergegangen. Straßen wurden überflutet, Keller standen unter Wasser, Dächer wurden beschädigt und Bäume umgerissen. Die Feuerwehren standen vor allem in Torri Quartesole, Dueville und Villaverla im Großeinsatz.