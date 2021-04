Von Sturm überrascht: Tourengeher in Bergnot

Am Monte Bondone (2180 m) oberhalb von Trient ist am Montagabend ein junger Skitourengeher vom stürmischen Wind überrascht worden und in Bergnot geraten. Der 25-Jährige hatte kurz nach 21 Uhr Alarm geschlagen. Um 1.30 Uhr am Dienstag fand die Bergrettung Trient den Skitourengeher, er wurde völlig erschöpft und unterkühlt ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient gebracht.