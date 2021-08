Vor 5 Jahren zerstörte ein Erdbeben die Stadt Amatrice

Am 24. August 2016 bebte in den Morgenstunden die Erde in Amatrice. Die Stadt in Mittelitalien wurde zerstört, auch die Orte Accumoli und Arquata del Tronto waren betroffen. Insgesamt kamen bei dem Beben 290 Menschen ums Leben. Amatrice liegt in einem stark gefährdeten Erdbebengebiet im Apennin, bereits in den Jahren 1639, 1672, 1703 und 1737 wurde der Ort schwer beschädigt.