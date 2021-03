Vor einem Jahr gab es den 1. Covid-Todesfall in Südtirol

Am 12. März 2020 beklagte Südtirol den 1. Covid-19-Todesfall. Eine 85-jährige Frau starb im Bozner Krankenhaus an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus. „Wenn wir etwas gelernt haben in diesem Jahr, dann wie wir die Zahlen berechnen müssen - das was wir hingegen nicht berechnen können, ist das Verhalten der Leute“, sagt Biostatistiker Markus Falk im Videointerview.