Vorsicht beim Betreten von zugefrorenen Seen

Die tiefen Temperaturen laden die ersten mutigen Eisläufer dazu ein, die soeben zugefrorenen Seen zu betreten. Doch der Schein trügt; gerade die Seen in den Tallagen wie der Kalterer See und die beiden Montiggler Seen haben noch keine stabile Eisfläche. Deshalb nur Eisflächen betreten die absolut als sicher gelten, wobei man in der Regel erst ab 10 cm Eisdicke von einem sicheren, tragfähigen Eis sprechen kann. Die interne Gruppe Video der Berufsfeuerwehr hat ein Video erstellt, um auf die Gefahren auf dem Eis hinzuweisen und nützliche Tipps und Hinweise zu geben.