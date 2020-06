Waltherplatz: Singen gegen Rassismus

Am Bozner Waltherplatz hat am Samstagnachmittag die 2. Demo gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stattgefunden. Mehrere Hundert Menschen setzten ein friedliches Zeichen unter dem Motto „Black Lives Matter“. Diese Bewegung entstand in den USA nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines Polizeieinsatzes.