Weltweite Sorge um indische Variante: Was wir über die neuartige „Doppelmutation“ wissen

Eine neue Mutation des Coronavirus breitet sich von Indien aus immer weiter in Richtung Europa aus. Am heutigen Montag wurden die ersten beiden Fälle der indischen Virusvariante in der italienischen Region Venetien gemeldet. Was wir bisher über diese Mutation wissen, erklärt Immunologe Prof. Gänsbacher im exklusiven s+Interview. Besonders interessant: Der Professor zeigt auf, warum Mutation nicht gleich Mutation ist und warum verschiedene Mutationen unterschiedliche Probleme mit sich bringen - auch für Südtirol.