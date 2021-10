Wenn die Liebe ruft: Jetzt ist die Brunftzeit der Hirsche

Die Brunftzeit der Hirsche dauert 4-6 Wochen, je nach Höhenlage in den Monaten September und Oktober. Wer im Herbst in den Wäldern unterwegs ist, kann mit etwas Glück das Röhren der männlichen Hirsche hören. Naturfotograf Andrea Frapporti hat in den Wäldern im Trentino Hirsche bei der Brunft beobachtet.