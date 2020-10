Wetten, dass auch Sie den Ofen immer falsch befeuert haben?

Kohlenmonoxid (CO) ist der geruchlose, unsichtbare Tod aus dem Kamin. Mit der Fortsetzung der Sensibilisierungsaktion „KO durch CO“ klären die Kaminkehrer und Hafner im lvh gemeinsam mit dem Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr über Kohlenmonoxid-Unfälle auf. Am Donnerstag wurde auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr in Bozen das richtige Befeuern eines Holzofens vorgeführt.