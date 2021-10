Wie Ameisen: Massenstart bei Ballonfestival

In Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexiko hat das bekannte Ballonfestival begonnen. Ein Höhepunkt der mehrtätigen Veranstaltung ist der Massenstart. In diesen Zeitrafferaufnahmen erinnern die Heißluftballone an Ameisen in ihrem Haufen.