Wie Science-Fiction: Polizeiroboter geht auf Streife

Die Polizei im Stadtstaat Singapur geht neue Wege: In Einkaufszentren und belebten Straßen patrouillieren seit September 2 Polizeiroboter. Die mit 7 Kameras ausgestatteten Fahrzeuge sollen das Verhalten der Menschen überwachen, u.a. die Einhaltung des Mindestabstandes (Corona), oder das strikte Rauchverbot. In Singapur herrscht generelles Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln und Restaurants sowie in Personengruppen mit mehr als 5 Personen.