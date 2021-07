Wilde Party am Bozner Obstplatz

Feiern bis weit nach Mitternacht und von Corona-Abstandsregeln keine Spur: In der Nacht auf Sonntag brauchten die Anrainer am Bozner Obstplatz einmal mehr einen langen Atem. Ans Schlafen war bei diesem Krach nicht zu denken. Und der Kampf um nächtliche Ruhe in der Innenstadt geht weiter.