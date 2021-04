Wilder Stier nimmt Fußgänger auf die Hörner

Dramatische Szenen hat eine Überwachungskamera in Indien festgehalten. Auf einer Straße in der Stadt Bhiwani hat ein streunender Stier einen Fußgänger auf die Hörner genommen und in die Luft geschleudert. Anrainer hatten zuletzt wiederholt auf die Gefahr durch streunende Stiere hingewiesen, die Behörden reagierten jedoch (noch) nicht.