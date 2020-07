Windrad in Rein in Taufers brennt

Am Samstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr von Rein in Taufers zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein Windrad ist in Flammen aufgegangen. Die Brandursache ist unklar. Der Gefahrenbereich im Umkreis des brennenden Windrades wurde weiträumig abgesperrt. Noch am Vormittag war der Brand gelöscht.