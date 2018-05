„Simply guat“: Angebratener Speck mit Allerlei

Die Kochsendung „Simply guat“ geht nach 6 Frühlings-Rezepten in eine kurze Pause. Am 13. Juni sind wir dann wieder mit sommerlichen Gerichten für Euch da!

„Simply guat“ ist Südtirols neues Video-Kochbuch. Im Rahmen einer Zusammenarbeit präsentieren die Südtiroler Qualitätsprodukte und Südtirol Online Marketing jeden Mittwoch auf STOL neue Rezepte zum Nachkochen und als Inspiration für kreative Köche in kurzen Video-Tutorials. Die Rezepte wurden vom Küchenchef des beliebten Restaurants Brixen01, Philipp Fallmerayer, entwickelt.

Zutaten für 2 Personen:

100 g Südtiroler Speck g.g.A.

4 Stk. Champignons

10 g Schnittlauch

2 Stk. Rote Rüben mit Qualitätszeichen Südtirol

50 g Amaranth

50 g Feta

¼ Honigmelone

5 ml Balsamico

5 g Pinienkerne

Salz

Pfeffer

Öl

Zubereitung:

Den Südtiroler Speck in mundgerechte Streifen schneiden. Unser Tipp: Die Stücke nicht zu klein schneiden, damit der Speck beim Anbraten nicht austrocknet. Anschließend in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten, sodass er richtig kross wird.

Danach die Honigmelone ebenfalls in Würfel schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl bei hoher Hitze anbraten. Anschließend die Honigmelone mit Balsamico ablöschen und den Balsamico einziehen lassen.

Als nächstes die roten Rüben in etwas Wasser für ca. eine Stunde kochen lassen bis sie weich sind. Nach dem Kochen die Rüben in Stücke, die Champignons in hauchdünne Scheiben und den Schnittlauch in circa 1 cm lange Stücke schneiden.

Für die Amaranthchips muss der Amaranth bei 180 Grad für 20 Minuten ins Backrohr gegeben werden. Aus dem Ofen herausnehmen und schon sind die Chips fertig!

Zum Anrichten die rote Rübe, die Honigmelone, die Amaranthchips, die Champignons, den zerbröckelten Fetakäse, den Schnittlauch und den angebratenen Speck beliebig aufs Teller geben, ein wenig salzen und pfeffern und mit Pinienkernen garnieren.