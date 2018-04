Start des neuen Video-Kochbuches „Simply guat“

Am 11. April geht es los mit dem ersten Rezept, Spargeln in Panko-Mantel. Pünktlich zur Spargelsaison bietet „Simply guat“ eine neue Möglichkeit, dieses Südtiroler Qualitätsprodukt für sich zu entdecken. Raffiniert und dennoch einfach nachzukochen. So auch die Divise von „Simply guat“!

Die Rezepte wurden vom Küchenchef des beliebten Restaurants Brixen01, Philipp Fallmerayer, entwickelt. Besonderen Wert bei der Zusammenstellung der Rezepte wurde auf die Einbindung regionaler Produkte sowie deren Saisonalität gelegt.

So wird es von „Simply guat“ auch vier Editionen geben: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder Jahreszeit werden sechs verschiedene Videorezepte veröffentlicht, die perfekt zur Saison passen und zum Nachkochen verführen.

Also Dranbleiben und viel Spaß!