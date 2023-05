10. Alpen Flair Festival: „Große Erwartungen zum Jubiläum“

Auftritte, die in die Geschichtsbücher eingehen

Kein Alpen Flair ohne Deutschrock

Seit 2012 gibt es das Alpen Flair Festival, zweimal fiel es pandemiebedingt aus. Deshalb feiern die Organisatoren heure das 10. Jubiläum. Dafür wurden große Anstrengungen unternommen, „damit die Jubiläumsveranstaltung unvergesslich bleibt.“ Nun steht das Line Up fest und wurde veröffentlicht. Aufgrund vieler Anfragen aus Südtirol und Italien wurde nun schon frühzeitig der Vorverkauf für Tagestickets eröffnet.„Das Alpen Flair hat sich für 2023 den großen Wunsch erfüllt, neben den üblichen Mainstream Acts auch große Bands zu verpflichten, die man wohl so nie wieder in Südtirol begrüßen wird und somit beim Alpen Flair exklusive Auftritte geben, die in die Geschichtsbücher eingehen werden. Vom 21. bis zum 24. Juni wird im ehemaligen Natoareal von Natz wieder Kultur und Unterhaltung auf höchstem Niveau geboten“, erklären die Organisatoren in einer Aussendung.Wenn man das Line Up näher betrachtet, dann fällt etwa die Waliser Band Bullet For My Valentine auf, die weltweit auf allen Festivals der härteren Gangart ganz oben auf dem Plakat steht.Nicht minder interessant sind die Musiker von Alter Bridge, die zweifelsohne zur Creme de la Creme der Rockmusiker gehören. Ausnahmesänger Miles Kennedy gilt als einer der besten Rocksänger der Welt und leiht neben Alter Bridge auch der Band um Slash (Guns N Roses) seine Stimme. An seiner Seite steht niemand Geringeres als Mark Tremonti an der Gitarre.„Wo wir gerade bei begnadeten Gitarristen sind: die Band Mammoth WVH ist vielleicht noch nicht jedem ein Begriff, aber, wenn man den Zusatz WVH als Namenskürzel mal ausschreibt, dann klappen einem die Augenlider schon in die Höhe. Niemand Geringeres als Wolfgang Van Halen ist hier der Bandleader und als Sohn von Gitarrenlegende Eddy Van Halen garantiert man ja quasi göttliche Melodien. Mammoth WHV sind gerade als Support von Metallica weltweit unterwegs und somit kann man hier schon hohe Qualität erwarten“, lautet es in der Aussendung.Natürlich darf beim ALepn Flair 2023 auch „geschunkelt“ werden und so bitten etwa die Amigos zum Tanz.Alpen Flair ohne Deutschrock geht natürlich auch nicht. Neben den Lokalmatadoren von Frei.Wild sind unter anderem Goitzsche Front, Stunde Null und Grenzenlos im Line Up des Festivals zu finden.„Natürlich müssen Bands wie Arch Enemy, Three Days Grace, Kissin Dynamite, Grave Digger, Monster Magnet und und und auch noch erwähnt werden, denn auch hier sprechen wir von Acts, die weltweit auch auf den ganz großen Bühnen der Festivals Primetime Slots inne haben.Schaut man sich also das Line Up des Alpen Flairs 2023 an, dann muss man schon feststellen: Ja, das ist schon sehr amtlich, was die Natzner da zum Jubiläum zusammengeschustert haben“, so die Organisatoren.Das Festival beginnt am Mittwoch mit der Warm Up Party im Dorf Natz mit Musik entlang der Straßen bei den Ständen der Gastwirte, Clubs und Vereine. Der Eintritt ist frei.Neben der Musik geht es beim Alpen Flair auch immer darum, sich eine kleine Auszeit vom Alltagsstress zu gönnen und die wunderschöne Südtiroler Landschaft und Natur zu genießen. Dazu erweitern die Alpen Flair Macher stetig ihr „Erkundungsprogramm“, um für den Besucher die Palette an Möglichkeiten zu vergrößern.