10 Tage keine Schule: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Ja, wie Bildungslandesrat Philipp Achammer bereits vorab betonte: „Falls die italienische Regierung zum Schutz der Gesundheit alle Kindergärten und Schulen schließen sollte, dann gilt diese Maßnahme selbstverständlich auch für Südtirol!“Alle Kleinkindbetreuungseinrichtungen (Kinderhorte, Kitas und Tagesmütter), sowie Betreuungsangebote für Kinder (Elkis, Spielgruppen und Nachmittagsbetreuung), Kindergärten, Schulen aller Stufen und Richtungen, die Universität.Das am gestrigen Mittwoch verabschiedete Dekret sieht derzeit eine Schließung bis 15. März vor.Für diesen Fall wurde in den Schulen und Kindergärten ein Notdienst organisiert: Dieser klärt eventuell eintreffende Schüler und Eltern auf, die Schüler müssen dann jedoch abgeholt und nach Hause gebracht werden.Die Lehrer wurden wegen „höherer Gewalt“ vom Dienst freigestellt, das nicht pädagogische Schulpersonal, zum Beispiel Schulwarte oder Sekretärinnen, ist im Dienst.Diese sind auf Verordnung der Landesregierung bis auf Weiters ausgesetzt.Da ein neuer Maßnahmenkatalog, erstellt von einem Expertenkomitee, empfiehlt, einen Sicherheitsabstand von einem Meter einzuhalten, wurden vielerorts in Italien bereits Kinos, Theater und Bibliotheken beschlossen. In Südtirol wird darüber in Kürze beraten.Auch darüber wird am Donnerstagmorgen in Dringlichkeitssitzungen beraten, sowohl in den Schulämtern als auch im Landtag.Die Regierung in Rom hat per Dekret auch angekündet, ein Paket mit Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu schnüren. Genauere Informationen liegen derzeit leider nicht vor.Die Landesregierung hat um 9 Uhr eine Dringlichkeitssitzung einberufen, die voraussichtlich eine Stunde lang dauern wird. Dann werden neue Informationen vorliegen.Bildungslandesrat Philipp Achammer hat auf Facebook ein Live-Statement angekündigt.

liz