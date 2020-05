10. Todestag Silvius Magnago: Vermächtnis als Auftrag

Am 25. Mai jährt sich der Todestag von Alt-Landeshauptmann Silvius Magnago zum 10. Mal. Magnago gilt als Vater der Südtirol-Autonomie. Von 1960 bis 1989 stand er als Landeshauptmann an der Spitze der Landesverwaltung. 2010 war er im Alter von 96 Jahren verstorben.Landeshauptmann Arno Kompatscher würdigt Silvius Magnago in einer Videobotschaft als Vater des Paketes und der Südtirol-Autonomie, der am eigenen Leib die Folgen von Hass und Krieg erfahren habe.„Daher war er, wie viele, die den Krieg erleben mussten, überzeugt: Nie wieder Krieg! Dieses Credo hat, genauso wie Magnagos Beharrlichkeit, Intelligenz, Integrität und Ernsthaftigkeit, seinen politischen Einsatz für Südtirol geprägt“, betont Landeshauptmann Kompatscher.Magnagos Wirken habe auf Dialog und Kompromissbereitschaft aufgebaut. Sein Verhandlungsgeschick, das er selbst mit dem Motto „entlang des Weges die Blumen pflücken“ umschrieb, habe ihm bei seinen politischen Verhandlungspartnern in Rom, Trient und auch in Südtirol großen Respekt eingebracht, sagt Kompatscher über Silvius Magnago und fügt hinzu: „Magnagos diplomatisches Talent war gepaart mit seinem Gespür für das Erreichbare, wobei er immer bis an die Grenze des Möglichen ging.“Für Landeshauptmann Kompatscher ist Silvius Magnagos Vermächtnis ein Auftrag: „Mehr denn je sind die Eigenständigkeit Südtirols und der gesellschaftliche Zusammenhalt wichtige Themen. Und mehr denn je wollen und sollen wir uns einbringen für das rechte Augenmaß, für einen respektvollen Umgang miteinander und für einen Weg, der uns mit Zuversicht in die Zukunft führt.“Die für den morgigen Samstag vom Land Südtirol gemeinsam mit den verschiedensten Organisationen und Verbänden geplante Gedenkveranstaltung zum 10. Todestages von Alt-Landeshauptmann Silvius Magnago musste wegen der derzeit geltenden Bestimmungen zu Vorbeugung und Schutz vor Covid-19 auf Mai 2021 verschoben werden.

lpa