So überwintern Bienen

Nach dem mit Abstand schlechtesten Honigjahr in der Geschichte Südtirols sind die Imker guter Dinge und blicken positiv in die Zukunft: Sie bereiten sich auf das Frühjahr vor und führen immer wieder Kontrollen an ihren Bienenständen durch, damit ihre sechsbeinigen Schwerstarbeiterinnen gut über den Winter kommen.