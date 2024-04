11 Kilo Drogen und gestohlene E-Bikes: Verdächtiger festgenommen

Bereits einige Zeit vorher hatte die Polizei Hinweise auf ein Versteck mit teurem Diebesgut erhalten: Die Ermittlungen führten schließlich am Karsamstag zum Einsatz. Beamte der Bozner Quästur nahmen sich den 35-jährigen albanischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Kaiserau zur Brust. Sie durchsuchten seine Wohnung und seine Garage im Don-Bosco-Viertel.Tatsächlich soll der Mann sofort zugegeben haben, 2 gestohlene Luxusfahrräder in seinem Besitz zu haben, die er einige Tage zuvor von einem Unbekannten erworben habe. Tatsächlich fanden die Polizisten in der Garage des Verdächtigen 2 Elektrofahrräder, eines im Wert von 3000 Euro, das andere im Wert von 6000 Euro. Beide Räder waren gestohlen. Sie konnten an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.Außerdem wurden in der Garage 11 Kilogramm Marihuana in einem Seesack sichergestellt, aufgeteilt in 20 verschweißte Päckchen, außerdem 2990 Euro.Der Mann wurde wegen des Besitzes von Drogen und des Vorwurfs der Hehlerei verhaftet.Angesichts der Schwere des festgestellten Sachverhalts hat der Quästor von Bozen Paolo Sartori , parallel zum Gerichtsverfahren den Widerruf der zum Zeitpunkt der Verhaftung ausgestellten Aufenthaltsgenehmigung angeordnet, damit der Mann aus dem Staatsgebiet ausgewiesen werden kann.Die Ermittlungen zur Identifizierung der Kontaktpersonen des Festgenommenen und seiner Liefer- und Vertriebswege im Raum Bozen sind im Gange.