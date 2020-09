11 neue Corona-Fälle an Südtirols Schulen – Meraner Oberschule schließt

In Bozen sind die italienischsprachigen Gymnasien „Giosuè Carducci“ und „Evangelista Torricelli“, die Fachoberschule „Cesare Battisti“, die Grundschule „Manilo Longon“ und der Kindergarten „Casa del Bosco“ betroffen.In Meran wurden 5 Fälle in der italienischsprachigen Oberschule „Mahatma Gandhi“ festgestellt. Hinzu kommt ein Infektionsfall an der deutschsprachigen Mittelschule „Peter Rosegger“ in Meran. Die Oberschule „Gandhi“ wurde vorbeugend für zwei Wochen geschlossen.Alle Schuleinrichtungen befolgen die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb vorgegebenen Sicherheitsprotokolle und die entsprechenden Anweisungen. Der Hygienedienst des Sanitätsbetriebes klärt das Umfeld der infizierten Personen ab und entscheidet entsprechend über etwaige Quarantänemaßnahmen.In Bozen befinden sich die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klassen sowie die Kinder der entsprechenden Kindergartengruppe in vorbeugender Quarantäne und warten auf die Mitteilung des Sanitätsbetriebes für die vorgesehenen Abstriche. Die Klassenräume werden sanifiziert, einige Schulen haben bereits mit dem in diesen Fällen vorgesehenen digitalen Unterricht in den betroffenen Klassen begonnen.In der Mittelschule „Peter Rosegger“ sind derzeit keine Schüler oder Lehrkräfte von Quarantänemaßnahmen betroffen. Weitere Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen sowie Vorgehensweisen trifft der Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit in enger Abstimmung mit der Leitung der Bildungseinrichtungen.Aufgrund der 5 positiven Fälle in einer Klasse in den vergangenen Tagen muss die Meraner Oberschule „Mahatma Gandhi“ vorläufig schließen. Nach Abwägen aller Faktoren und Hinweise des dafür zuständigen Departements für Gesundheitsvorsorge im Sanitätsbestrieb hat der Schuldirektor den Präsenzunterricht für alle Klassen für zwei Wochen - vom Montag, 28. September, bis Freitag, 9. Oktober - ausgesetzt.Die Entscheidung erfolgte in Abstimmung mit der Italienischen Bildungsdirektion. Es sei eine vorbeugende Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus auf das gesamte Schulzentrum zu unterbinden.Alle Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie das gesamte Schulpersonal sind gebeten, sich bei Auftreten von eventuellen Covid-19-Symptomen an den Kinder- oder Hausarzt zu wenden. Um die Unterweisungstätigkeit auch weiterhin zu garantieren, nimmt die Schule nun für alle Klassen den seit Beginn des Schuljahrs in solchen Fällen von der Bildungsdirektion vorgesehenen integrierten digitalen Fernunterricht auf.

stol/lpa