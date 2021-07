11 Neuinfektionen – 2 Intensivpatienten – keine Todesfälle

Am Freitag liefert der Sanitätsbetrieb wieder die aktuellen Corona-Zahlen, nachdem sie am Donnerstag nicht übermittelt werden konnten: In den vergangenen 24 Stunden wurden 414 PCR-Tests untersucht und dabei 9 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 2 positive Antigentests. Die Zahl der Intensivpatienten steigt wieder auf 2. Es sind keine Todesfälle zu beklagen.