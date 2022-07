1.111.111 Corona-Impfungen in Südtirol verabreicht

Im Impfzentrum Brixen überreichten Bezirksdirektorin Christine Zelger, Impfarzt Walther Dietl und Koordinatorin Irene Egger am heutigen 6. Juli 2022 dem 82-jährigen Herbert Senoner aus Brixen die Impfung Nr. 1.111.111 in Südtirol.Peter Auer, dessen Team der Operativen Einsatzzentrale „Südtirol impft“ das diesbezügliche Zertifikat vorbereitet hatte, nachdem bis gestern 1.110.993 Impfungen erreicht worden waren und folglich heute damit gerechnet werden konnte, dass diese „Schnapszahl“ erreicht werden konnte, freute sich mit dem Jubilar, der sich zum vierten Mal impfen ließ und von seiner Pflegehelferin begleitet worden war.Bis zum gestrigen 5. Juli wurde über 695.000 Mal Pfizer/Biontech verimpft, knapp 281.500 Mal Moderna, über 106.000 Mal AstraZeneca, über 13.000 Mal Johnson&Johnson, knapp 15.000 Mal Pfizer (pädiatrische Version) und knapp 650 Mal Novovax.Aktuell werden hauptsächlich Viertimpfungen durchgeführt, aber auch gelegentliche Erstimpfungen.Für den Herbst wird an einer Impfkampagne gearbeitet, um an einem oder 2 Wochenenden allen Impfwilligen die Möglichkeit einer Auffrischimpfung zu geben.