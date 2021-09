12 Neuinfektionen – 7 Intensivpatienten – ein Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden 209 PCR-Tests untersucht und dabei eine Neuinfektion festgestellt. Zusätzlich gab es 11 positive Antigentests. 7 Personen befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung, 21 weitere befinden sich auf den Normalstationen. Eine Person starb in Zusammenhang mit dem Virus.