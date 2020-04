Covid-19 in Südtirol: 128 Tote – 1443 Infizierte

Das Resultat der Arbeit des Labors für Mikrobiologie und Virologie des Sanitätsbetriebes am Donnerstag: 724 ausgewertete Abstriche in den vergangenen 24 Stunden, 45 positiv getestete Personen. Die Gesamtzahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten steigt damit auf 1443.Insgesamt wurden bisher 12.682 Abstriche von 7.082 Personen untersucht.251 Personen werden auf den regulären Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes und in der Einrichtung in Gossensaß betreut.Zusätzlich werden 22 Personen in der Villa Melitta sowie 4 in der Bonvicini-Klinik in Bozen versorgt. Weitere 75 vom Sanitätsbetrieb betreute Personen werden als Verdachtsfälle geführt.Die Zahl der Covid-19-Intensivpatientipatienten beträgt 54. Außerhalb von Südtirol intensivmedizinisch versorgt werden 11 Südtiroler, die auf Intensivstationen in österreichischen und deutschen Krankenhäusern (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch, Chemnitz) untergebracht sind.Insgesamt sind inzwischen mittlerweile 128 Menschen mit Coronavirus-Infektion gestorben, 84 in den Krankenhäusern sowie 44 in Altenheimen.3205 Bürger befinden sich aktuell in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation. Daraus entlassen wurden mittlerweile 1961 Personen. Die Gesamtzahl der bisher unter verordneter amtlicher Quarantäne oder Isolation stehenden Personen beträgt 5166.Leider bleiben auch die Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes nicht vom Coronavirus verschont, 161 von ihnen haben sich mit dem Virus angesteckt. Dazu kommen noch 10 Basisärzte und 2 Basiskinderärzte.Als von Covid-19 genesen gelten in Südtirol 165 Personen.Untersuchte Abstriche am Mittwoch (1.April): 724Positiv getestete neue Personen: 45Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 12682Gesamtzahl der getesteten Personen: 7082Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 1443Auf Normalstationen und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/Patientinnen/Personen: 251Covid-19 Patienten in Intensivbetreuung: 54Südtiroler Covid-19 Patienten in Intensivbetreuung im Ausland: 11Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 75Todesfälle in den Krankenhäusern: 84Todesfälle in den Seniorenwohnheimen: 44Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 5166Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3205Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 1961Geheilte insgesamt: 165Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 161Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 12

