13-Jährige demolieren Busse: Eltern müssen 10.000 Euro Schaden bezahlen

Burschen nicht strafmündig, Eltern haften für Schaden

Meran kommt nicht zur Ruhe. Während am Sonntagmorgen die Einsatzkräfte wegen eines von Vandalen verursachten Wasserschadens in der Segantini-Schule einschreiten mussten, ging es am helllichten Nachmittag am Busparkplatz der SAD in der St.-Josef-Straße zur Sache. Dabei wurden 3 Busse arg beschädigt.Es waren Anrainer, die die Burschen beobachtet und Alarm geschlagen haben. Als eine Streife der Stadtpolizei gegen 15 Uhr am Bus-Parkplatz ankam, suchten die Buben das Weite.Den Meraner Stadtpolizisten sei es aber gelungen, alle 5 Burschen zu schnappen und ins Kommando zu bringen. Dabei habe sich herausgestellt, dass alle 5 Buben 2009 geboren sind, aber alle noch 13 Jahre alt seien. Daraufhin seien die Eltern der Buben in das Kommando der Stadtpolizei bestellt worden, um ihnen die Kinder zu übergeben. Sie sollen alle 5 aus Einwanderer-Familien stammen.Da die Burschen noch keine 14 Jahre alt seien, sind sie laut italienischem Strafgesetzbuch noch nicht strafmündig, allerdings müssen die Eltern für den Schaden aufkommen und der beläuft sich auf rund 10.000 Euro.Denn zusätzlich zu den eingeschlagenen Scheiben – eine Passagiertür kostet 1500 Euro, eine Fahrertür 1000 Euro – wurden auch die Bordcomputer herausgerissen. Bei einem Bus wurde auch der Feuerlöscher herausgerissen und sowohl im Bus als auch im Freien auf die Frontscheiben gesprüht. Zudem wurde der Notfall-Koffer herausgerissen und unter den Bus geworfen.