13- und 14-Jähriger nach Tod von Teenager in Manchester festgenommen

Anwohner berichteten der BBC von einem schweren Streit unter Jugendlichen am frühen Freitagabend. Die Polizei rief Augenzeugen auf, sich zu melden. Die Behörden setzten eine Anordnung in Kraft, dank der sie in dem Gebiet rund um den Tatort im Norden der Stadt bis Samstagabend einfacher Verdächtige durchsuchen darf. Es gelte, weitere Vorfälle zu verhindern, lautete die Begründung.In Großbritannien werden Teenager immer wieder Opfer von Messergewalt, die Täter sind oft selbst Jugendliche. Ursachen sind Bandenkriege um Drogen oder persönliche Feindseligkeiten. Britische Gerichte verhängen häufig auch gegen Minderjährige lange Freiheitsstrafen wegen Mordes.