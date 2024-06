140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tramin

Die Geschichte der Feuerwehr Tramin

Segnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs

Der offizielle Festakt fand am Rathausplatz statt, zudem Kommandant Stephan Ritsch viele Ehrengäste, Abordnungen der Feuerwehren, des Weißen Kreuzes und Bergrettungsdienstes sowie die Partnerwehren, Bürgerkapelle und Schützenkompanie willkommen hieß.Nach einer Gedenkminute für verstorbene Kameraden und Gönner berichtete der Kommandant, dass aus der seinerzeit selbstverständlichen Pflicht, in Not und Gefahr einander zu helfen, die Tugend entstand, freiwillig den Mitbürgern beizustehen und im Notfall zu helfen. Nach mehreren Großbränden wurde schließlich 1884 die Feuerwehr Tramin gegründet.Pressesprecher Jürgen Geier trug die Chronik vor. Als die Feuerwehr gegründet wurde, bestand die Ortswasserleitung nur aus Holzrohren, es gab kaum geeignetes Löschmaterial und die Mannschaft war mit Joppen aus Loden und Mützen ausgestattet, während die Steiger immerhin mit Leinenhosen, Lederhelmen und Beilpickel ausgerüstet waren.Die Alarmierung erfolgte durch das Anschlagen der Kirchenglocken und Geräte und Mannschaften konnten nur mittels Pferdegespann befördert werden.Nach der Auflösung der Feuerwehr in der Zeit der Faschismus und der Wiedergründung im Jahr 1946, ging es Schritt für Schritt bergauf und erste größere Fahrzeuge wurden angeschafft.Von 1960 bis 1993 war Erich Ritsch Kommandant der Feuerwehr Tramin , ihm folgte Karl Zöggeler und seit 2013 führen Stephan Ritsch und sein Stellvertreter Andreas Scarizuola die Feuerwehr an.Das erste Gerätehaus befand sich im Rathaus, das zweite in der Mindelheimerstraße und 2023 wurde das neue Gemeinschaftshaus der Feuerwehr Tramin , Bürgerkapelle und Bergrettungsdienst feierlich in Betrieb genommen, die Platz für 8 Einsatzfahrzeuge bietet.Die Einsätze sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, im Jahr 2023 wurde mit 94 Einsätzen die höchste Zahl der Feuerwehrgeschichte erreicht.Im Laufe von 140 Jahren ist eine schlagkräftige Wehr entstanden, in deren Reihen heute 46 aktive Mitglieder, 10 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 9 Ehrenmitglieder und 3 Wehrmänner außer Dienst stehen.Einen weiteren Höhepunkt der Jubiläumsfeier bildete die Segnung des neuen Fahrzeuges, das den alten Fiat Campagnola aus dem Jahr 1984 ersetzt. Pfarrer Josef Augsten segnete das Fahrzeug, ihm zur Seite stand die Fahrzeugpatin Silvia Werth.Zum Abschluss überbrachten Bürgermeister Wolfgang Oberhofer und der Bezirksfeuerwehrpräsident Markus Bertignoll Grußworte und Glückwünsche.Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Bürgerkapelle Tramin . Danach zogen alle zum Festplatz, wo gemeinsam gefeiert wurde.Am Tag darauf wurden die Feierlichkeiten mit der heiligen Messe und Fronleichnamsprozession fortgesetzt. Abschließend gab es für alle Beteiligten einen Frühschoppen auf dem Festplatz von Tramin