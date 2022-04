145 Neuinfektionen und erneut kein Todesfall in Südtirol

In den vergangen 24 Stunden wurden 205 PCR-Tests untersucht und dabei 7 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 138 positive Antigentests, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Montag mitteilt. 2 Covid-Patienten werden auf der Intensivstation betreut. Am Ende des Artikels finden Sie die Coronazahlen vom gestrigen Sonntag.

Die Zahlen im Überblick





PCR-Abstriche



Untersuchte Abstriche gestern (10.04.): 205



Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 7



Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 203.029



Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 867.144



Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 316.016 (+57)





Antigentests



Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.825.539



Durchgeführte Antigentests gestern: 1086



Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 138





Anzahl der positiv Getesteten vom 10.04. nach Altersgruppen



0-9: 16 = 11%

10-19: 19 = 13%

20-29: 14 = 10%

30-39: 22 = 15%

40-49: 34 = 23%

50-59: 26 = 18%

60-69: 7 = 5%

70-79: 3 = 2%

80-89: 4 = 3%

90-99: 0 = 0%

Gesamt: 145 = 100%



Weitere Daten



Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 47



Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 31 (Stand 04.04.)



Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/: 2



Todesfälle: 1453 Personen (+0)



Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4728



Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 308.140



Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 312.868



Geheilte Personen insgesamt: 196.851 (+467)







Daten vom Sonntag, 10. April





PCR-Abstriche



Untersuchte Abstriche am 09.04.: 327



Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 38



Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 202.884



Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 866.939



Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 315.959 (+83)





Antigentests



Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.824.453



Durchgeführte Antigentests gestern: 1.925



Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 221





Anzahl der positiv Getesteten vom 09.04. nach Altersgruppen



0-9: 25 = 10%

10-19: 28 = 11%

20-29: 32 = 12%

30-39: 29 = 11%

40-49: 35 = 14%

50-59: 33 = 13%

60-69: 27 = 10%

70-79: 20 = 8%

80-89: 16 = 6%

90-99: 14 = 5%

Gesamt: 259 = 100%



Weitere Daten



Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 42



Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 31 (Stand 04.04.)



Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 2



Todesfälle: 1453 Personen (+0)



Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 5.050



Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 307.677



Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 312.727



Geheilte Personen insgesamt: 196.384 (+602)