15 Bäuerinnen meistern Lehrgänge „mit Bravour“

Trotz schwierigem Start konnten die beiden Fachmodule „Bäuerin als Referentin“ und „Bäuerin als Botschafterin“ der Südtiroler Bäuerinnenorganisation erfolgreich abgeschlossen werden. Die Teilnehmerinnen bekamen am Dienstag, 10.08.2021, ihre Diplome überreicht und freuen sich schon, das Gelernte als Referentinnen für Koch- und Backkurse und Handarbeits- und Dekorationskurse und als Botschafterinnen bei Produktpräsentationen oder beim Apfel- und Milchschulprojekt umzusetzen.„Durch die Situation um COVID-19 gab es einige Startschwierigkeiten. Es war eine ganz neue Herausforderung, diese Lehrgänge größtenteils online zu veranstalten. Doch die Bäuerinnen haben das mit Bravour gemeistert!“, lobt Martina Gögele, Lehrgangsleiterin der Botschafterinnen. Die Fachmodule werden von der Fachschule Haslach in Bozen organisiert und finden normalerweise im Präsenzunterricht statt. „Es sind sehr tüchtige Frauen, die ihrer Aufgabe in Zukunft bestimmt gerecht werden!“, so Gögele.Auch Landesbäuerin Antonia Egger zeigt sich beeindruckt: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Bäuerinnen sich die Zeit für so einen intensiven Lehrgang nehmen. Ich finde es toll, dass die Frauen diese Herausforderung annehmen und durch ihre zukünftige Tätigkeit eine Brücke zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft schlagen.“ Auch für Gudrun Ladurner, Direktorin der Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung, sind die Ausbildungen von großer Wichtigkeit: „Durch die Kooperation mit der Bäuerinnenorganisation gelingt es uns immer wieder, solche Ausbildungen anzubieten. Und das ist für die Bäuerinnen ein Gewinn.“Bei den Lehrgängen festigen die Bäuerinnen ihr Wissen, lernen neue Methoden für die Wissensvermittlung kennen und gewinnen an Selbstvertrauen und Sicherheit. Die Ausbildungen der Südtiroler Bäuerinnenorganisation ermöglichen den Bäuerinnen als Referentinnen bei Kursen und als Botschafterinnen bei Präsentationen tätig zu sein und sorgen für einen Zusatzverdienst zum Einkommen am Hof.Im Herbst starten die beiden Fachmodule „Brotzeit Bäuerinnen: gsund und guat und bäuerliches Buffet“ (bäuerlicher Cateringdienst) und „Bäuerin als Gartenführerin/Hofführerin“. Die Anmeldung erfolgt bei der Fachschule Haslach, weitere Informationen sind auch im Büro der Südtiroler Bäuerinnenorganisation erhältlich.

