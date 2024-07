15-Jährige wetten in Marlinger Spielhalle

Vorbestrafter Mann mit Drogen angezeigt

Der Mann ging den Beamten in der Galerie in der Mainhardstraße ins Netz. - Foto: © Quästur

Vermehrt Kontrollen am langen Dienstag

In der Nacht auf heute trafen di Polizeibeamte bei Kontrollen auf 2 Minderjährige, die sich in einer Spielhalle in Marling aufgehalten haben sollen. Die Beamten erwischten die 15-Jährigen offenbar beim Glücksspiel. Dies ist verboten. Sie wurden auf die Quästur gebracht, wo ihre Eltern sie abholten, heißt es in einer Aussendung.Quästor Paolo Sartori prüft derzeit das Lokal, um dem Betreiber die Lizenz zu entziehen und die Schließung der Speilhalle zu verfügen. Gegen den Betreiber wurde eine Verwaltungssanktion verhängt. Er hätte die Ausweise seiner jungen Gäste überprüfen müssen.Daneben haben die Kontrollen der Polizei am Dienstag auch für einen vorbestraften Mann aus Marokko ein Nachspiel: Der Mann war offenbar in der Meraner Meinhardstraße mit 7 Gramm Haschisch erwischt und in Folge angezeigt worden. Quästor Paolo Sartori hat außerdem ein Ausweisungsanordnung gegen ihn unterzeichnet.An den langen Dienstagen locken musikalische Veranstaltungen viele Gäste nach Meran ; dementsprechend haben Polizei und Carabinieri ihr Aufgebot in und um die Stadt verstärkt und vermehrt Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 101 Personen kontrolliert.