15 neue Fälle der südafrikanischen Mutante nachgewiesen

Am Samstagvormittag wurden 15 neue Fälle der südafrikanischen Mutante in Südtirol bestätigt. Diese wurden zum Teil in den bereits betroffenen Gemeinden festgestellt. Neu hinzukommen sind die 3 Gemeinden Schlanders, Tirol und Partschins.