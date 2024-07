15.000 Euro aus Auto gestohlen – Bozner geschnappt

4 weitere Männer zur Rechenschaft gezogen

2 Männer mit Haschisch erwischt

Ein Bozner soll im Mai dieses Jahres in der Riva-del-Garda-Straße in ein parkendes Fahrzeug eingedrungen sein und daraus einen Rucksack entwendet haben. In dem Rucksacke waren 14.000 Euro Bargeld.Im Zuge der Ermittlungen ist es den Carabinieir-Beamten am Montagmorgen gelungen, den mutmaßlichen Dieb ausfindig zu machen und anzuzeigen. Der rechtmäßige Besitzer des Geldes, ein Unternehmer aus Leifers, wollte damit einen Obst- und Gemüseladen erwerben, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri In der Woche zuvor haben die Carabinieri 4 weiteren Übeltätern das Handwerk gelegt: Darunter ein in Salurn wohnhafter Marokkaner, der wegen erschwerten Diebstahls und unerlaubter Nutzung von Bankkarten angezeigt worden ist. Der Mann soll eine Bankomatkarte aus einem Auto gestohlen haben und damit unrechtmäßig bezahlt haben.Ein anderer Mann aus Marokko soll gegen sein Aufenthaltsverbot in Bozen verstoßen haben. Er war gerade in der Bozner Buozzistraße unterwegs, als die Beamten ihn kontrollierten. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann im Juni ein Aufenthaltsverbot in Bozen für 4 Jahre erlassen worden war.Außerdem wurden 2 Drogendelikte von den Beamten festgestellt: Ein Marokkaner war mit rund 14 Gramm Haschisch auf dem Bozner Bahnhof erwischt worden. Die Drogen wurden sichergestellt und der Mann angezeigt. In derselben Gegend wurde ein weiterer Drogenfund beschlagnahmt: Ein Mann aus Ostuni in Apulien war dort mit rund 10 Haschisch erwischt worden. Auch er wurde den Behörden gemeldet.