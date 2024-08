Was war in der Trinkflasche: 16-Jährige angelockt, betäubt und vergewaltigt?

2 Stunden dauerte das Verhör des 37-Jährigen, der beschuldigt wird, das 16-jährige Mädchen in Bozen unter Drogen gesetzt, entführt und vergewaltigt zu haben. Von toxikologischen Untersuchungen versprechen sich die Ermittler neue Erkenntnisse.Der 37-Jährige soll aus Arbeitsgründen aus dem Süden Italiens nach Bozen gezogen sein. Er sei hier als Sozial- und Gesundheitsarbeiter tätig gewesen, heißt es. Gegen ihn sollen weitere Verfahren wegen Sexualdelikten anhängig sein; allerdings seien diese weniger schwerwiegender Natur als der Fall, wegen dem er sich derzeit in Bozen verantworten muss.Das 16-jährige Mädchen gab – wie berichtet – an, den Mann an einer Bushaltestelle im Bozner Stadtzentrum getroffen zu haben. Er habe sie überredet, zu ihm ins Auto zu steigen, um gemeinsam zu einer Technoparty ins Trentino zu fahren.Auf dem Weg dorthin sei ihr angeblich Wasser zu trinken angeboten worden. Darin, so der Vorwurf , sei ein Beruhigungs- oder Betäubungsmittel enthalten gewesen. Der Mann habe das Mädchen damit wehrlos machen wollen, um es in seine Wohnung zu bringen und dort zu vergewaltigen.Am Montag wurde der Mann verhaftet. Es wird gegen ihn wegen schwerer sexueller Nötigung, Entführung und Weitergabe von Drogen an Minderjährige ermittelt.In der Wohnung, in der er lebte, sollen mehrere Drogenpakete sichergestellt worden sein. Deren Wirkstoffe sollen mit den Ergebnissen der toxikologischen Untersuchungen des 16-jährigen Mädchens verglichen werden. Auch die Computerausrüstung wurde beschlagnahmt.