17-Jähriger im Lavarone-See verschwunden – „Kann nicht schwimmen“

Der junge Mann, der ursprünglich von der Elfenbeinküste stammt, befand sich auf der Lavarone-Hochebene in einem Pfadfinderlager, das von der Agesci-Gruppe aus Lonigo organisiert wurde, heißt es von der Nachrichtenagentur Ansa.Nach ersten Rekonstruktionen der Polizei sprang der junge Mann von einem Tretboot, das er mit Freunden gemietet hatte, vermutlich in dem Glauben, das Wasser sei nicht tief. Nach Angaben seines Bruders kann der 17-Jährige nicht schwimmen.Am See, der an manchen Stellen bis zu 18 Meter tief ist, sind Taucher der Feuerwehr von Trient und Freiwillige aus Lavarone und Calceranica al Lago zusammen mit den Carabinieri im Einsatz.Dieser Fall erinnert an das tragische Unglück in Südtirol vor wenigen Wochen: Im Montiggler See in Südtirol ist Ende Juni der 19-jährige Michael Hafner aus Andrian ertrunken.