17-Jähriger rast in Bushaltestelle: 36-Jähriger schwer verletzt

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein ist am Steuer des Autos seiner Mutter am Sonntagabend in der Innsbrucker Technikerstraße in eine Bushaltestelle gerast: Dabei hat er einen dort wartenden 36-Jährigen schwer verletzt.