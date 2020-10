170 Corona-Neuinfektionen bei 1979 Abstrichen

Bisher (18. Oktober) wurden insgesamt 203.735 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 105.500 Personen stammen.Nachdem am gestrigen Samstag mit 155 so viele Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wie noch nie in Südtirol gemeldet wurden, stellen die am Sonntag mitgeteilten 170 positiven Testergebnisse erneut einen Rekord dar.Untersuchte Abstriche gestern (17. Oktober): 1979Neu positiv getestete Personen: 170 + 1 (durch einenDatenabgleich kommt noch eine positiv getestete Person, die zu einer Gemeinde einer anderen Provinz zugewiesen wurde und mittlerweile geheilt ist, dazu; daher erhöht sich die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in Südtirol um 171Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 4819Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 203.735Gesamtzahl der getesteten Personen: 105.500 (+1001)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 67In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 13Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 7Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 293 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4163 (darunter 11 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 22.244 (darunter 1519 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 26.407Geheilte Personen: 2919 (+8); zusätzlich 929 (-1) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden (1 geheilte Person wurde neuerlich positiv getestet). Insgesamt: 3.848 (+7)

stol