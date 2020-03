2. Coronavirus-Infektionsfall in Südtirol wahrscheinlich

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb gibt bekannt, dass ein Patient im Krankenhaus Bozen positiv auf Coronavirus-Infektion getestet worden ist. Demnach liegt höchstwahrscheinlich ein neuer Infektionsfall vor.Es handelt sich um einen Mann, der am Mittwoch in der Abteilung für Infektiologie des Krankenhauses Bozen mit Verdacht auf eine Infektion aufgenommen worden ist.Der durchgeführte Test zeigte am Donnerstag ein positives Ergebnis, das heißt, dass höchstwahrscheinlich eine Infektion vorliegt. Ob es sich definitiv um eine Coronavirus-Ansteckung handelt, kann erst nach dem Kontrolltest gesagt werden. Diesen Test nimmt das römische Institut „Spallanzani“ vor.Die Hygienedienste des Südtiroler Sanitätsbetrieb nehmen derzeit die Umfeldkontrollen vor. Die Maßnahmen zur Feststellung der Kontaktpersonen laufen.Die Ergebnisse aller anderen getesteten Personen sind negativ ausgefallen. Der Zustand des 1. positiv getesteten Patienten ist weiterhin gut. Er wird voraussichtlich in den nächsten Tagen in die häusliche Isolation entlassen.

lpa