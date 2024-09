2 Festnahmen nach Widerstand gegen die Carabinieri

Aggressiver Mann in Linienbus

Vor wenigen Tagen wurde eine Streife der Carabinieri von Bozen wegen einer aufgebrachten Frau zu einem Lokal in der Bozner Claudia-Augusta-Stra√üe gerufen. Nach dem Eintreffen am Einsatzort bem√ľhten sich die Carabinieri , die Lage zu beruhigen und die betroffene Frau zu identifizieren.Die aggressive Frau leistete jedoch erheblichen Widerstand und versuchte, sich der rechtm√§√üigen Kontrolle zu entziehen. Daraufhin wurde sie von den Beamten festgenommen.In einem weiteren Fall mussten die Carabinieri aus Terlan einschreiten, nachdem in einem Bus auf der Strecke von Terlan nach Bozen eine aggressive Person gemeldet worden war. Ein Mann stand im Verdacht, an Bord des √∂ffentlichen Verkehrsmittels illegale Substanzen konsumiert zu haben.Am Einsatzort angekommen, forderten die Carabinieri den Mann auf, das Fahrzeug zu verlassen. Doch dieser reagierte gewaltsam und griff die Einsatzkr√§fte an. Nachdem er √ľberw√§ltigt worden war, stellte sich bei der Durchsuchung heraus, dass der Mann eine geringe Menge Bet√§ubungsmittel bei sich hatte.Dank des raschen Eingreifens der Carabinieri konnte der Bus umgehend seinen regul√§ren Dienst wieder aufnehmen. Beide festgenommenen Personen wurden in das Bozner Gef√§ngnis gebracht.Der Kommandant der Carabinieri von Bozen, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, betont, dass man sich um eine sorgf√§ltige √úberwachung √∂ffentlicher Einrichtungen und Verkehrsmittel bem√ľhe, um den B√ľrgern einen ungest√∂rten Zugang zu den Dienstleistungen der Stadt zu gew√§hrleisten.