2 junge Schwestern auf offener Straße sexuell belästigt – Ausweisung

Mehrfach im Intimbereich berührt

Ausweisung angeordnet

Eine Streife der Staatspolizei machte sich am gestrigen Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf den Weg zur Kreuzung zwischen Fagenstraße und der Sarnerstraße in Bozen . Zuvor hatte eine besorgte Frau den Notruf abgesetzt, weil sie dort „eine schockierende Szene“ beobachtet habe.Was war vorgefallen? Die Frau hatte gesehen, wie sich ein Mann afrikanischer Herkunft 2 jungen Mädchen näherte. Die beiden Schwestern hätten vor Angst geschrien und seien dann in Richtung eines Schülerlotsen gelaufen, der sich in der Nähe befand.Obwohl der Schülerlotse den Mann entschieden anwies, zu verschwinden und drohte die Polizei zu verständigen, folgte der Afrikaner den beiden Mädchen.Die beiden Mädchen seien unterdessen in Panik zur Frau gelaufen, die inzwischen den Notruf abgesetzt hatte. Ihr berichteten sie schließlich, dass sie beide von dem Unbekannten wiederholt im Intimbereich berührt worden waren.Der Täter machte sich unterdessen aus dem Staub, der Augenzeugin war es allerdings gelungen zuvor ein Foto von ihm auf ihrem Mobiltelefon aufzunehmen, das sofort an alle Polizeistreifen weitergeleitet wurde.Nachdem sie die beiden Mädchen in die Obhut ihrer Mutter gegeben hatten, begannen die Staatspolizisten mit der sofortigen Fahndung nach dem Täter.Nach etwa einer Stunde konnte eine Streife den Mann in der Cesare Battisti Straße ausfindig machen. Er wurde festgenommen und zu weiteren Kontrollen auf das Revier gebracht.Dort wurde er als 31-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz, der sich illegal auf dem Staatsgebiet aufhält und unter anderem wegen sexueller Nötigung, Körperverletzung und Bedrohung,Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchtem Raub vorbestraft ist, identifiziert.Er wurde wegen sexueller Gewalt angezeigt und in das Gefängnis von Trient gebracht. Die Staatsanwaltschaft Bozen hat die Ermittlungen aufgenommen.In Anbetracht der Schwere der festgestellten Tatsachen hat Quästor Paolo Sartori parallel zum Gerichtsverfahren die Ausweisung des 31-Jährigen angeordnet. Diese wird wirksam, sobald er seine Strafe abgesessen hat.„Das, was diese beiden kleinen Schwestern erleben mussten, stellt eine besonders bedauerliche und beschämende Art von Verbrechen dar, da es die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft betrifft, die nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen“, betonte Quästor Sartori.