2 neue Tanklöschfahrzeuge für die Wehren von Meran und Gratsch

„Kooperation soll Schule machen“

Der Bürgermeister von Meran, Dario Dal Medico, ist über den gemeinsamen Kauf der TLF erfreut. - Foto: © FF Meran

Details zum Tanklöschfahrzeug

„Die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren, mit Einbezug der Stadtverwaltung und des Feuerwehrbezirks Meran, in diesem Bereich des Fahrzeugankaufs ist landesweit einzigartig und hat nicht nur zur Beschaffung gleich zweier beinahe identischer Fahrzeug beigetragen, sondern auch öffentliches Geld eingespart“, so die Aussendung der Freiwilligen Feuerwehr Meran.Die 6 Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Meran arbeiten bei jeglichen Dingen neben Einsätzen und Übungen intensiv zusammen, zwischen den Wehren Meran und Gratsch ging man noch einen Schritt weiter und machte auch beim Fahrzeugankauf gemeinsame Sache. Gemeinsam wurden die Anforderungen an das Fahrzeug definiert und ausgearbeitet, um eine Bestellung aufzugeben, die den Bedürfnissen beider Wehren entspricht.„Wir sind stolz über die Zusammenarbeit und freuen uns auf den baldigen Einsatz der neuen TLF und hoffen darauf dass dies nur der Anfang solcher Kooperationen ist und dieses Modell auch im Rest des Landes Schule macht,“ zeigen sich die beiden Kommandanten Alfred Strohmerund Peter Nischler überzeugt.Auch der Bürgermeister der Stadt Meran, Dario Dal Medico zeigt sich erfreut und dankt für die Entscheidung im Sinne des Steuerzahlers: „Die Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren Meran und Gratsch bei der Beschaffung des Fahrzeuges ist ein landesweit einzigartiges Beispiel für effektive Kooperation. Diese gemeinsame Bestellung des neuen Tanklöschfahrzeugs spart nicht nur öffentliches Geld, sondern stellt sicher, dass beide Wehren das bestmögliche Fahrzeug für ihre Einsätze erhalten.“Das TLF 2000 City 2020 ist eines der modernsten Fahrzeuge seiner Klasse, das für den Einsatz in städtischen Gebieten optimiert ist und italienweit eingesetzt wird. Es verfügt über einen Wassertank mit einer Kapazität von 2000 Litern und gilt mit der Fahrzeugabmessung (l/b/h) von 6470 x 2300 x 3.00 Millimeter als kompaktestes und wendigstes Löschfahrzeug für den innerstädtischen Einsatz.Das TLF verfügt über eine umfangreiche Ausstattung für den Einsatz bei Bränden und kann voraussichtlich im Sommer 2024 in den Dienst gestellt werden.